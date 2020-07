Sul suo profilo Instagram, Barbara D’Urso mostra uno scatto che ritrae un momento per lei speciale. La conduttrice televisiva di Mediaset mostra di che si tratta.

La località marittima di Nerano, nei pressi di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, è uno dei luoghi del cuore di Barbara D’Urso. Ce lo svela lei stessa in un apposito messaggio postato sul suo profilo ufficiale Instagram. La conduttrice televisiva di Mediaset si fa vedere ritratta di spalle, in tenuta estiva, con un abito leggero da spiaggia che lascia intravedere il costume. La 63enne regina della televisione italiana, conduttrice di tanti seguitissimi programmi di successo, rievoca un ricordo che risale alla scorsa estate. E scrive queste parole. “Un anno fa nella mia amata Nerano”.

Una frase tanto semplice e concisa quanto piena di significato. È grande il desiderio di evadere e magari anche di ritrovare le proprie origini, quando si lavora ogni giorno nel caos e nelle abitudini della quotidianità. E questo è il caso della D’Urso, spesso in televisione per preparare questa o quella scaletta da rispettare. Anche se per lei quello attuale è comunque un periodo di riposo, del quale approfittare per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione televisiva.

Barbara D’Urso, cosa ci faceva con Renzo Rosso?

Nel frattempo proprio ‘Carmelita’ qualche giorno fa è stata vista a Venezia in compagnia di Renzo Rosso, imprenditore attivo nel settore dell’abbigliamento e fondatore di ‘Diesel’ oltre che di tanti altri marchi del genere. I paparazzi e la stampa di gossip pongono ora la seguente domanda: “Sono solo amici?” Oppure tra loro due c’è qualcosa di più?