Angelina Jolie rivela i veri motivi del divorzio da Brad Pitt: “Ho dovuto farlo”

In un’intervista a Vogue Angelina Jolie ha fatto un raro accenno alla separazione da Brad Pitt: una scelta “per il bene dei miei figli”, ha spiegato l’attrice.

Angeline Jolie non ha rimorsi né rimpianti. “E’ stata la decisione giusta” dice l’attrice in un’intervista a Vogue a proposito della separazione da Brad Pitt. Una decisione che ha preso per il “benessere” dei loro sei figli. “Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione – ha sottolineato Angelina Jolie -. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini leggono tante bugie sui media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e se stessi”.

La confessione di Angelina Jolie sulla fine del suo matrimonio

Angelina Jolie ha dolci parole per i suoi figli. Sono “sei giovani molto coraggiosi e molto forti”, dice, senza fare distinzioni tra “naturali” e adottati. Dagli ultimi arrivati Shiloh, 12 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, 11 anni, al più grande Maddox, 18 anni, passando per Pax, 16 anni e Zahara, 15. In casa loro termini come “adozione” e “orfanotrofio” hanno un’accezione positiva. “Con i miei figli adottivi non posso parlare di gravidanza – precisa l’attrice -, ma parlo con molti dettagli e tanto amore del viaggio fatto per trovarli e di come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”.

Angelina Jolie si dice inoltre convinta che i figli non biologici non debbano mai “perdere il contatto con le loro origini”, perché “hanno radici che tu non hai”. Dunque “onorali. Impara da loro. È il viaggio più straordinario da condividere”. Per chi non lo ricordasse, Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati nell’agosto 2014, dopo 10 anni di travolgente amore. A settembre 2016 lei ha chiesto il divorzio, dovuto a una serie di incomprensioni, e ha ottenuto dal giudice la custodia fisica di tutti e sei i figli.

