Andrea Cerioli Arianna Cirrincione al GFVip? Arriva l’annuncio

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno commentato l’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi sulla loro possibile partecipazione al GFVip

Una nuova coppia di Uomini e Donne vive felicemente. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno rivelato il loro presente sul Magazine di U&D parlando soprattutto dei loro progetti per il futuro, tra cui anche quello del matrimonio. Durante l’intervista lo stesso Cerioli ha commentato anche l’indiscrezione lanciata negli ultimi giorni sulla loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Andrea ha smentito la notizia svelando che non c’è minimamente al momento una possibilità di vederli insieme nella casa più spiata degli italiani.

Andrea Cerioli Arianna Cirrincione, la smentita

Andrea e Arianna non parteciperanno così al cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. I due hanno vissuto davvero momenti emozionanti dopo l’esperienza condivisa a Uomini e Donne con numerosi viaggi insieme in giro per il mondo. Lo stesso Andrea ha dedicato una canzone alla sua dolce metà Arianna, ma non avrebbe intenzione di proseguire questa carriera.