Alessia Marcuzzi a cena con Signorini: “Stefano paga il conto” – VIDEO

La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi a cena con il direttore di ‘Chi’, Alfonso Signorini, lui scherza: “Stefano De Martino paga il conto”.

Una foto pubblicata dal direttore di ‘Chi’ Alfonso Signorini su Instagram sta creando molte discussioni in Rete. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto scattata in un ristorante, dove era a cena con Alessia Marcuzzi. Scrive Signorini: “Serata matta”.

Poi aggiunge un po’ di pepe sostenendo ironico: “De Martino era dentro a pagare il conto”. Come noto, quello sulla presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, è il gossip dell’estate 2020.

Alfonso Signorini ovviamente ci scherza su, ma sono in molti a commentare queste sue parole. C’è chi sottolinea come siano ormai troppo insistenti le voci per non pensare che realmente sotto ci sia qualcosa. Ma c’è anche chi rincara la dose dell’ironia: “Sei fatto a posta per mettere il sale nelle ferite, Alfonso. Starà in cucina a lavare i piatti per il conto”.