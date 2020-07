Un maniaco molesta diversi turisti: tossisce sui passanti e dice loro di essere contagiato. Interviene immediatamente la polizia per fermare questo individuo.

Un cittadino di nazionalità britannica tossisce sui passanti in maniera deliberata e dice loro di essere affetto da Coronavirus. Succede nella rinomata località turistica di Palma di Maiorca, in Spagna.

Nonostante ciò, l’uomo ha evitato il carcere per ora. La vicenda risale alla notte di lunedì 13 luglio, quando nel quartiere turistico di Santa Catalina questo squilibrato ha cominciato a molestare diversi sconosciuti. La polizia iberica lo ha identificato come un uomo di 43 anni. Non aveva bevuto, quindi agiva non sotto l’effetto di alcolici ed era perciò perfettamente capace di intendere e di volere. Il britannico ha preso di mira svariati bar e ristoranti prima di essere intercettato e seguito. Dopo una breve colluttazione, è stato si arrestato ma subito dopo rilasciato. Ha giocato in suo favore il fatto di essere in realtà negativo al Covid. Non sarebbe stato così qualora il tampone avesse dato esito positivo.

Tossisce sui passanti, la polizia lo blocca immediatamente

Ad ogni modo è giunta nei suoi confronti una denuncia per procurato allarme, e l’indomani lo squilibrato ha dovuto presentarsi in tribunale. Ad ogni modo non l’ha ancora fatta franca: provvedimenti ulteriori potrebbero essere presi nei suoi confronti. Questo è solo l’ultimo caso controverso avvenuto nelle ultime settimane nell’arcipelago spagnolo delle Baleari. Proprio in vista della stagione turistica estiva le locali forze di polizia hanno assunto circa altri cento nuovi poliziotti.

Troppi i comportamenti di irresponsabilità

E si registrano episodi di festaioli che hanno sistematicamente evitato di rispettare le regole di distanziamento sociale, oltre a diversi comportamenti molesti a seguito di assunzione di alcolici. Il timore è che tali, reiterati comportamenti irresponsabili possano contribuire ad alimentare il manifestarsi di nuovi focolai di Covid, dopo che la situazione alle Baleari è tornata quasi alla normalità ma dopo diverso tempo.

