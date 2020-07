Torino Genoa Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Torino e Genoa è valido per la giornata 33 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Appuntamento col grande calcio oggi 16 luglio 2020 alle 19.30 con la Serie A TIM, che vede di fronte in un match importante le squadre di Torino e Genoa, due squadre che oggi si giocano un bel pezzo di stagione.

I padroni di casa sono infatti avanti di quattro punti e devono vincere per allungare sul terzultimo posto occupato dal Lecce. Salentini che hanno appunto appena un punto in meno degli ospiti della partita di stasera. La sfida vale dunque una bella parte di salvezza.

Torino Genoa: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Grande Torino viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

In Piemonte, quello di questa sera è il match numero 54 tra queste due squadre: 31 le vittorie dei padroni di casa, appena sei quelle degli ospiti. Nelle ultime cinque sfide in Serie A, il bilancio dice tre vittorie per il Torino e due pareggi. L’ultima vittoria genoana risale addirittura al 2008-2009, quando in attacco giocava Diego Milito, poi passato all’Inter dove fu protagonista della stagione del Triplete.

Torino Genoa, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le scelte fatte da Longo e Nicola in vista della partita di oggi pomeriggio tra le due squadre:

Torino, 3-4-1-2: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

Genoa, 3-4-1-2: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.