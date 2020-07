Tina Cipollari furiosa con Federico Fashion Style: ecco cosa è successo

Tina Cipollari è al centro di polemiche anche al di fuori del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Cos’è successo nel salone di Federico Fashion Style?

Un semplice scherzo o un vero litigio? Tina Cipollari è stata protagonista da Federico Fashion Style per farsi bella, ma è arrivata un’inaspettata sorpresa per l’opinionista di Uomini e Donne. La donna ha chiesto delle schiariture e così lo stesso Federico le ha realizzate con la tecnica della corona. Tina le ha indossate e voleva portarsele a casa, ma è arrivato subito il no dell’hair stylist: “Mi serve per domani visto che viene una signora che deve fare le schiariture”.

Tina Cipollari furiosa con Federico Fashion Style, il motivo

E così è arrivata la conferma dell’assistente del parrucchiere che ha svelato: “Sì, domani appuntamento con la signora Galgani Gemma”. Subito Tina si è arrabbiata: “Se questa domani viene qua, tra me e te finisce tutto”. Il filmato è stato poi pubblicato sulle stories Instagram dello stesso hair stylist tra serietà e finzione. Uno scherzo per far ingelosire la Cipollari?