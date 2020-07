Test visivo, balena o surfista: cosa vedi nell’immagine?

In questo test visivo è possibile scorgere sia una balena che un surfista che cavalca un’onda a bordo della sua tavola: scopiamo cosa significa.

Molti penseranno che non sarà certo un’immagine o cosa vedono in questa a dirgli che tipo di personalità hanno o come affrontano la vita. Si tratta di un pensiero legittimo, visto che ognuno di noi ha perfettamente chiaro che tipo di persona è e cosa vuole o non riesce a fare nella vita. Tuttavia ci sono casi in cui preferiamo convincerci di qualcosa o semplicemente non ci rendiamo nemmeno conto di quanto è palese a tutti quelli che ci circondano.

Non si tratta di voler mentire a sé stessi, ma di un meccanismo inconscio di auto difesa, costruito negli anni per dimenticare un trauma, risultare più gradevoli al prossimo o semplicemente non svelare troppo delle nostre debolezze. Alcuni lo fanno in maniera conscia, altri semplicemente non se ne rendono più conto. Chiaramente per capire meglio tali meccanismi di difesa bisognerebbe intraprendere un percorso psicoterapico. Il test di oggi, insomma, non ha lo scopo di svelare la parte nascosta del nostro io, ma semplicemente quello di provare a tratteggiare un aspetto della nostra personalità.

Test su cosa vedi: balena o surfista?

Chiarito lo scopo puramente ludico del test, non è detto che nelle due descrizioni sottostanti non vi siano particolari che combaciano con il vostro modo di intendere e affrontare la vita. Se volete scoprire quanto di vero c’è in questo test su di voi, osservate l’immagine e capite quale delle due figure vedete per prima.

Balena

Se la prima cosa che avete notato è una balena, significa che siete delle persone determinate. Il vostro carattere forte vi permette di accettare le critiche e le sconfitte senza portarvi al tracollo psicologico. Quando vi ponete un obiettivo riuscite a raggiungerlo, anche se per riuscirci dovete passare in mezzo ad una serie di insuccessi e tentativi. Non vi piace perdere la calma, dunque cercate sempre di tenere tutto sotto controllo. Gli altri ammirano la vostra tenacia e determinazione.

Surfista

Se al contrario la prima figura che avete notato è quella del surfista che cavalca l’onda siete delle persone insicure. Non vi piace affrontare le sfide e avete sempre la sensazione che lo scorrere del tempo vi stia rubando una parte di voi. Questa insicurezza vi porta spesso a perdere serenità e non vi permette di godere del momento e delle situazioni favorevoli. Con gli altri, invece, siete delle persone eccellenti: non perdete mai occasione di dare una mano d’aiuto o un consiglio utile. Proprio la vostra disponibilità vi porta ad essere amati, gli altri sentono la vostra mancanza quando non ci siete.