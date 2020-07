Temptation Island, violenta litigata tra Ciavy e Valeria: interviene Filippo

A Temptation Island Ciavy ha chiesto il falò di confronto con Valeria, dopo averla vista baciare Alessandro. La litigata è stata così violenta che è intervenuto Filippo.

Dopo parecchi tentennamenti, Valeria ha finalmente deciso di raggiungere Ciavy al falò di confronto. Accanto al fuoco la coppia ha iniziato a litigare con tale violenza che Filippo Bisciglia è dovuto mettersi tra i due per calmare gli animi. “Devi andare in giro a testa bassa” ha detto Ciavy alla fidanzata, criticando poi la sua mancanza di dignità: “Hai fatto una grandissima figura di m****” ha aggiunto; “non ha avuto il valore che una donna dovrebbe avere, dopo un giorno ti sei buttata tra le braccia di un altro”. Lei, però, questa volta non sembra intenzionata a restare zitta. “Sono stata zitta per quattro anni, sono due anni che mi tieni chiusa in casa e non mi fai fare nulla”, ha attaccato.

Temptation Island, la litigata tra Valeria e Ciavy al falò di confronto

Ciavy non è stato zitto un secondo, parlando continuamente sopra la voce di Valeria. La litigata è stata così accesa e violenta che il presentatore Filippo è dovuto intervenire più volte, richiamando il ragazzo per il comportamento maleducato. Lui però non ha cambiato atteggiamento, così che Valeria ha deciso di parlare direttamente con Filippo: “Lui mi ha annullato per anni, e io stavo zitta perché mi sentivo in colpa”, ha raccontato. Dopo aver scoperto vari tradimenti, ha detto Valeria, lei ha sempre deciso di perdonare il fidanzato Andrea. “In questi giorni mi sono amata di nuovo”, ha ammesso; “pensavo che mi mancasse, che mi mancava da morire Ciavy, ma a volte no”; “non lo lasciavo per paura, mi mancava il coraggio, ma adesso l’ho ritrovato”. Dopo le forti confessioni di Valeria, anche Filippo si è scagliato contro Ciavy: “Al falò finale due persone si devono parlare, lei non parla con te perché tu non la fai parlare!”. Alla fine della litigata Valeria e Ciavy hanno deciso di tornare a casa da soli, ognuno per la propria strada.

