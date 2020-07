Puntata di fuoco a Temptation Island per Alessandro e Valeria, fidanzata di Ciavy. La frase shock sul bacio: “se ti chiedono nega”.

Continua l’avventura di Valeria, fidanzata (probabilmente presto ex) di Ciavy. Lei sembra essere già innamorata del tentatore Alessandro, che l’abbraccia tutto il tempo e sembra non volersi staccare mai dalle sue labbra. Valeria, però, fino a pochi minuti fa ha continuato a ripetere alle amiche di non essere intenzionata a baciare il tentatore. Eppure Alessandro non ha mai smesso di provarci, avvicinando le sue labbra a quelle di Valeria ogni volta che ne aveva occasione, con molta insistenza.

Temptation Island, il bacio tra Valeria e Alessandro

Dopo essere stato rifiutato, Alessandro è scappato in casa, dove non ci sono telecamere. Valeria l’ha subito seguito: per qualche minuto i due sono stati invisibili, dopodiché sono usciti insieme. Si sono sdraiati vicini, abbracciati, su di una panchina fuori dalla casa. Proprio lì potrebbe esserci stato il primo bacio della nuova coppia, accompagnato poco dopo da un’ordine inatteso: “Se ti chiedono, nega” ha detto Alessandro a Valeria. Il bacio tra i due, infatti, potrebbe mandare completamente in crisi la situazione tra la ragazza e il fidanzato Ciavy, che ha osservato tutto l’accaduto durante un falò in compagnia dei nuovi amici. Dopo aver visto sul tablet ciò che è successo sulla panchina, Ciavy ha chiesto di vedere immediatamente Valeria per il falò di confronto.

