Stasera 16 luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island e, su Instagram, è apparso un video con un’Antonella Elia decisamente in crisi.

Temptation Island torna stasera 16 luglio 2020 con la terza puntata. Su Instagram è stato pubblicato un video del programma condotto da Filippo Bisciglia, che mostra le difficoltà che sta vivendo Antonella Elia a causa dei comportamenti del fidanzato Pietro Delle Piane nel villaggio dei fidanzati.

Antonella Elia, concorrente della settimana stagione di Temptation Island, ha parlato con alcuni tentatori e ha mostrato la sua delusione nei confronti del fidanzato Pietro Delle Piane, facendo capire di volergli dire addio: “Se una persona mi delude torno alla mia amata solitudine…“. Nel video caricato sul profilo ufficiale del programma, Antonella ha dichiarato ad alcuni dei tentatori di essere molto delusa: “Bravo si è vendicato…Peccato che lo lascio…“. I telespettatori ancora non sanno cos’abbia combinato di così grave l’attore per far infuriare la sua fidanzata. Che abbia legato troppo con una tentatrice?

Temptation Island 7, le anticipazioni

In base alle anticipazioni sulla puntata in onda stasera di Temptation Island 2020, sembra che tutte le coppie presenti nel programma affronteranno un momento di crisi. Una di loro, inoltre, affronterà l’ultimo falò di confrontazione. Di chi si parla? Ciavy e Valeria. Anche per le coppie vip sembra che le cose non vadano affatto bene: Manila Nazzaro avrebbe degli atteggiamenti che non piacciono affatto al fidanzato. E neanche per Antonella Elia e Pietro Delle Piane le cose andranno meglio.

