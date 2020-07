Taylor Mega, quante confessioni di notte: “Cancello tutto”

Un gioco di confessioni con i propri follower su Instagram: Taylor Mega ha svelato curiosità per quanto riguarda la sua vita privata

Una nottata sorprendente per Taylor Mega, che ha voluto fare un gioco con i suoi follower. Su Instagram di notte ha risposto alle domande scomode dei propri fans dando così numerose risposte a chi la segue ad ogni ora del giorno. Da quelle più semplici a quelle più private con la stessa Taylor che ha ammesso di aver rischiato una denuncia e qualcuna è anche in arrivo. Inoltre, ha svelato di non aver commesso reati e di essere stata in questura soltanto per una notte. Poi ha rivelato di non esser mai stata attratta da un uomo sposato: “Rispetto troppo le donne. Tutte”.

Taylor Mega, una notte in questura

Successivamente sono anche arrivate domande molto cretine con la furia della stessa Mega che ha svelato di cancellarle in mattinata. La ragazza ha raccontato in passato anche tutte le sue storie durante la partecipazione all’Isola dei Famosi e pure al Grande Fratello. Le storie su denunce e notti in questura nessuno le conosceva ancora affermando anche di aver fatto cose contro la propria volontà. Sicuramente la stessa Mega a breve spiegherà meglio la vicenda che ha accennato alle domande su Instagram, che ha lasciato a bocca aperta i propri follower.