Stasera in tv | L’alba del pianeta delle scimmie: trama, cast e curiosità

Questa sera sarà trasmesso su Italia 1 L’alba del pianeta delle scimmie. Sveliamo insieme la trama e le curiosità sul film con protagonista James Franco.

La saga de Il pianeta delle scimmie è uno dei filoni fantascientifici cult più seguiti ed amati. L’alba del pianeta delle scimmie, film del 2011, è il settimo capitolo della celebre saga cinematografica ed in contemporanea un reboot dell’intera serie. Diretta da Rupert Wyatt, la pellicola si pone l’intento di raccontare la storia della nascita della scimmia antropomorfa Cesare e della sua incombente rivoluzione. Il film conta nella rosa degli attori grandi personalità come Andy Serkis, James Franco e Tom Felton.

L’alba del pianeta delle scimmie, trama e curiosità

Nelle foreste del Congo viene catturato un branco di scimpanzé come cavie di un laboratorio a San Francisco. Un chimico farmaceutico, Will Rodman, scopre un medicinale (Gen-Sys) in grado di acuire i recettori neuronali delle scimmie e di renderle mentalmente pari all’homo sapiens sapiens. Una delle scimmie è incinta e darà vita ad uno scimpanzé geneticamente superiore, Cesare. Tra Will e Cesare nascerà una profonda amicizia, ostacolata dai piani megalomani di Steven Jacobs, capo dell’intero laboratorio. Il carisma della scimmia e la sua brama di libertà, darà vita ad un violento scontro tra uomini e scimmie.

Il film ha riscosso un grande successo principalmente per il CGI, per la quale è stato candidato agli Academy Awards. Cesare, lo scimpanzé protagonista della pellicola, è stato interpretato da Andy Serkins attraverso la motion capture: la tecnica permette di costruire un personaggio digitale sopra le espressioni di un attore reale. Il film è il primo di una trilogia di grande successo. Questa sera sarà disponibile su Italia 1 in prima serata.