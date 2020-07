Stasera in tv – Temptation Island: le anticipazioni di oggi, 16 luglio

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020, condotto da Filippo Bisciglia, continua oggi, 16 luglio: tutte le anticipazioni sulle coppie vip e nip

Tante sono state le novità che hanno riguardato il programma ideato da Maria De Filippi Temptation Island 2020, a partire dall’aver mescolato coppie vip e nip.

Il terzo appuntamento con il reality estivo per eccellenza inizierà alle ore 21.20 su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni su ciò che accadrà questa sera in tv.

Dubbi, ripensamenti e un falò di confronto infuocato: cosa accadrà stasera a Temptation Island!?

Una delle coppie ha già lasciato l’isola e, nonostante sembrasse fino all’ultimo che le cose sarebbero andate diversamente, Alessandro e Sofia sono usciti dal programma mano nella mano. Nuove prospettive, dunque, per una delle coppie su cui in molti avevano espresso dei dubbi, molto più che su di altre.

L’amore di Valeria per il suo Ciavy, il quale sembrava ricambiarla con un sentimento assai più tiepido del suo, è stato invece messo in crisi da uno dei single del villaggio.

Alla richiesta di falò del fidanzato, Valeria risponde che, effettivamente, non sa più se prova gli stessi sentimenti di un tempo. Valeria si presenterà al falò o rimanderà l’incontro/scontro con Ciavy?

Valeria si presenterà al falò di confronto immediato richiesto da Ciavy? Vi aspettiamo giovedì in prima serata su Canale 5 con la terza imperdibile puntata di #TemptationIsland 🔥 Pubblicato da Temptation Island su Martedì 14 luglio 2020