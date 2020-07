Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 5: cast e anticipazioni di oggi, 16 luglio

Che Dio ci aiuti 5, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci dà appuntamento stasera in televisione con gli episodi 13 e 14 della stagione: le anticipazioni di oggi, 16 luglio

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 16 luglio, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due episodi intitolati, rispettivamente, Battiti e Da grande.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera

Episodio 13, Battiti

Le gemelle e Suor Costanza cercano di distrarre Gabriele per fa sì che non si accorga del flirt tra Valentina e Alessio.

Lara, figlia di un’amica di Suor Angela, viene ricoverata in ospedale. Marta, sua madre, ritiene che la cosa sia dovuta a Giulia, ragazza che Lara ha preso in affidamento. Con la complicità di Suor Angela, Giulia viene quindi portata a stare per qualche tempo in convento. L’intento di Marta è quello di far in modo che le pratiche di affidamento vengano interrotte.

Azzurra seguendo di nascosto Athos lo vede entrare in una gioielleria e immagina che il ragazzo stia scegliendo un anello per farle la proposta di fidanzamento ufficiale.

Valentina, che sta per uscire a cena con Alessio, chiede a Ginevra di fingersi la ragazza di Nico.

Che Dio ci aiuti, cast:

Elena Sofia Ricci (suor Angela)

Massimo Poggio (Marco Ferrari)

Serena Rossi (Giulia Sabatini)

Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi)

Miriam Dalmazio (Margherita Morbidelli)

Laura Glavan (Nina Cristaldi)

Lino Guanciale (Guido Corsi)

Valeria Fabrizi (suor Costanza)

Laura Gaia Piacentile (Cecilia Sabatini)

Rosa Diletta Rossi (Chiara Alfieri)

Cesare Christian Favoino (Davide Corsi)

Sofia Panizzi (Alice)

Neva Leoni (Rosa Leonardi Francini)

Diana Del Bufalo (Monica Giulietti)

Gianmarco Saurino (Nico Santopaolo)

Cristiano Caccamo (Gabriele Mattei)

Arianna Montefiori (Valentina Valpreda)

Bianca Di Veroli (Emma Leonardi)

Christian Monaldi (Edoardo)

Simonetta Columbu (Ginevra Alberti)

Laura Adriani (Maria Galiardi)

Margherita Manfredi (Daniela)

Matilde Manfredi (Silvia)

Altri interpreti: Alessia Quaratino, Chiara Bono, Gisella Szaniszlò, Raniero Monaco di Lapio, Roberto Foglia, Sergio Romano, Simone Riccioni, Giorgia Cardaci, Ilaria Bernabei, Ilaria Spada, Mirko Petrini, Piera Degli Esposti e Simone Gandolfo.

