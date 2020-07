Spal Inter Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Spal e Inter chiude stasera la giornata 33 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 21.45 una partita importante che chiuderà la 33esima giornata della Serie A TIM, che vede di fronte Spal e Inter, due squadre che hanno prospettive totalmente diverse di classifica.

Leggi anche –> Tumore Gianluca Vialli, 17 mesi di chemioterapia: “Non volevo morire prima dei miei genitori”

La partita di questa sera tra le due squadre sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. I padroni di casa sembrano ormai rassegnati al mesto ritorno in serie BKT, mentre gli ospiti cercano una vittoria che li riporterebbe al secondo posto, a sei punti dalla Juventus.

Leggi anche –> Ilary Blasi | scatto sensazionale | ‘Le gambe di una dea’ | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Spal Inter: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 16 luglio 2020 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara tra i padroni di casa della Spal e l’Inter è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Spal e Inter su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Tradizione favorevole all’Inter su 38 scontri diretti: 26 le vittorie nerazzurre, quattro della Spal che non vince addirittura dal 1962. Sarà anche la partita dell’ex, Gigi Di Biagio, allenatore dei ferraresi: da calciatore ha disputato 117 partite con la maglia dell’Inter segnando 13 reti.

Spal Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Di Biagio e Conte stanno completando le loro scelte e tutto sembra pronto o quasi per il match di questa sera. Queste le possibili formazioni:

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Murgia, D’Alessandro; Petagna, Cerri. ALL.: Di Biagio.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, L. Martinez. ALL.: Conte.