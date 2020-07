Simona Ventura ‘cancellata’ dalla Rai: come stanno le cose

Potrebbe saltare ancora il programma televisivo di Simona Ventura, la conduttrice ‘cancellata’ dalla Rai: come stanno davvero le cose.

Nella giornata di oggi, come tradizionalmente accade, sono stati presentati i palinsesti per la prossima stagione televisiva Rai e ci sono delle novità importanti, con qualche mistero da sciogliere. Uno di questi riguarda la ‘fine’ che farà l’anno prossimo Simona Ventura.

Già dopo il lockdown Coronavirus, alla lenta ripresa delle trasmissioni televisive, il programma Settimana Ventura, condotto da quella che è stata per anni madrina inamovibile della tv italiana, era saltato. Ma a quanto pare c’era un motivo ragionevole dietro tutto questo.

Che fine faranno i programmi di Simona Ventura

“Noi facciamo una trasmissione giocosa, e non so quanto si potrà esserlo dopo una pandemia”, erano state le parole di Simona Ventura, che aveva però spiegato: “A settembre ho altri due format per Rai 2, ho voglia di cose nuove”. Invece, al momento sappiamo che condurrà soltanto uno speciale dopo la messa in onda di Unposted, il documentario su Chiara Ferragni.

Ma se la ripresa di Settimana Ventura a settembre è ancora un’incognita, con l’ipotesi che possa finire nel weekend, diversa è la questione The Voice of Italy. Il talent show ‘rivale’ di X-Factor e Amici di Maria De Filippi non dovrebbe andare in onda, a causa della mancanza di fondi. Intanto, la conduttrice si gode qualche giorno di vacanza e relax con il fidanzato Giovanni Terzi. Tutto questo in attesa delle nozze, anche queste un’incognita.