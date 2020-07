Secondo un amico di Stefano De Martino, il conduttore sospetterebbe di Belen e del suo entourage riguardo alla voce sulla relazione con Alessia Marcuzzi.

Si è parlato tanto, troppo, della voce secondo cui la relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe finita a causa di una tresca tra il napoletano e Alessia Marcuzzi. La voce è stata immediatamente smentita dall’ex ballerino di ‘Amici‘, il quale ha anche chiesto che la stampa smetta di mettere in mezzo delle persone che hanno una famiglia. Solo qualche giorno più tardi è giunta anche la smentita di Belen, la quale ha confermato di non aver scoperto nessuna relazione segreta e di avere un bel rapporto con la Marcuzzi.

Il sito che ha condiviso la presunta notizia è stato ‘Dagospia‘, di solito molto affidabile per quanto riguarda curiosità riguardanti i vip. Possibile dunque che la soffiata sia giunta davvero da qualcuno, ma da chi? Chi è che voleva alimentare il gossip sulla presunta relazione e poteva essere ritenuto affidabile? Un’ipotesi l’ha condivisa il settimanale ‘Nuovo’ nel suo ultimo numero.

Relazione tra De Martino e Alessia Marcuzzi, la voce è stata messa in giro da Belen?

Nell’ultimo articolo riguardante l’indiscrezione, sul settimanale ‘Nuovo‘ si legge una dichiarazione rilasciata da un amico di Stefano De Martino che non vuole essere nominato. In questa è contenuto quello che sarebbe un sospetto del conduttore campano: “Lui si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie o magari qualcuno del suo entourage, a mettere in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi”.

Tale dichiarazione non aggiunge nulla di nuovo (scusate il gioco di parole), si tratta semplicemente della dichiarazione di un anonimo che riporterebbe un sospetto che De Martino non ha palesato. Potrebbe darsi dunque che tale sospetto nemmeno ci sia. Per rispondere alla domanda: impossibile asserire che sia stata Belen a mettere in giro la voce. La cosa migliore in questo momento, probabilmente la sta facendo Alessia Marcuzzi: andare in vacanza e dimenticare veleno e accuse infondate.