Grande Fratello Vip, totonomi: una contessa nella casa – VIDEO

Prosegue il totonomi riguardo il Grande Fratello Vip, in partenza a settembre: dopo l’annuncio di un prete, una contessa nella casa, Pinina Garavaglia.

Non si ferma il totonomi in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, tutti parlavano della possibilità che entrasse nella Casa più famosa d’Italia un sacerdote, don Alberto Ravagnani, che è anche un noto Youtuber.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip: un noto prete nella Casa, chi è – VIDEO

Se lui ha smentito, altri ancora non lo hanno fatto e tra i tanti nomi apparsi sulla stampa e sul web in questi giorni, non poteva mancare quello di Asia Argento, ormai presunta presenza irrinunciabile di tutti i reality, talent e in generale delle pagine di gossip.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, nuova indiscrezione su Asia Argento – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Infine, l’ultimo nome in ordine di tempo apparso è quello della Contessa Pinina Garavaglia, diventata Art Director di numerosi appuntamenti mondani e considerata la nobildonna rock. Sono in molti a fare il nome della contessa in queste ore, lei da parte sua non sembra essersi esposta. Insomma, quello della party planner, a cui è stata dedicata una puntata biografica “The Big E” per la BBC inglese, è un nome che sarebbe davvero un grande colpo in vista della prossima edizione del reality show.