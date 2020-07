Mike Tyson sfida uno squalo in tv | ‘Lo faccio per avvicinarmi...

Confronto ‘bestiale’ Mike Tyson squalo. Ad organizzare l’evento è Discovery Channel, con la sfida tra ‘predatori’ diversi prevista per il mese di agosto.

Discovery Channel dedicherà uno speciale sugli squali, come fa ogni anno da diverso tempo ormai. E per la ‘Settimana dello Squalo‘ l’emittente statunitense ha pensato a qualcosa di speciale. Si tratta di una sfida tra l’uomo ed il pescecane, per vedere chi ne uscirà vincitore.

Protagonista di quest’anno sarà Mike Tyson, il ‘cattivissimo’ ex campione dei pesi massimi, capace di acquisire una popolarità al limite del leggendario. Dopo avere visto un’altra leggenda, Michael Phelps, gareggiare in acqua contro un altro squalo, tocca ora ad ‘Iron Mike’ competere contro quello che è uno dei predatori più temuti in natura. Anche se non si sa ancora in che modo avverrà questa competizione tra il 54enne ex pugile e lo squalo. Lui è dal 2005 che non compete più a livello professionistico.

Mike Tyson squalo, la grande sfida ad agosto

Eppure di recente ha annunciato la propria intenzione di volere ritornare sul ring, probabilmente in un match dalla grande valenza simbolica contro uno dei suoi più grandi rivali, Evander Holyfield e Riddick Bowe. Proprio a Holyfield, Tyson prese ferocemente a morsi un orecchio nel confronto andato in scena il 28 giugno 1997. Interpellato ora su questa ennesima montagna da scalare nella sua vita, Mike ha affermato di avere accettato per vincere le paure con le quali ha ancora a che fare. “Qualunque cosa mi spaventi può però essere superata. Se non mi confrontassi in ardue imprese come questo non potrei mai raggiungere il mio massimo potenziale ed avvicinarmi ancora di più a Dio”. Il tutto comincerà a partire dal prossimo 9 agosto.

