Maria De Filippi sbarca su Rai1, ci sarà anche Sabrina Ferilli: i dettagli

Novità importanti per quanto riguarda il palinsesto di RaiUno con l’annuncio del direttore di rete: ci sarà anche Maria De Filippi, ecco dove

Novità importanti per il prossimo palinsesto della Rai per la prossima stagione. E ci sarà una novità assoluto con la presenza di Maria De Filippi che presenterà mercoledì 25 novembre un evento dedicato alla violenza contro le donne. Ci saranno anche Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, ma al momento non si conosce ancora il nome dello show. Così è arrivato l’annuncio del direttore Stefano Coletta durante la conferenza stampa: “Nella giornata nazionale contro la violenza delle donne, il 25 novembre, ci sarà questo evento per festeggiare attraverso musica, parole e lo sguardo femminile con la presenza di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia…”.

Leggi anche–> Confessa: “Non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi”

Maria De Filippi, torna anche la Clerici

Ci sarà anche la presenza di Antonella Clerici con due programmi: “E’ sempre mezzogiorno” e The Voice Senior. Novità importanti per quanto riguarda Rai1 con la possibilità di trovare nuove emozioni in vista della prossima stagione televisiva. Infine, per Sanremo 2021 ci sarà anche il duo Amadeus-Fiorello con gli appuntamenti che andranno dal 2 al 6 marzo con Mara Venier che sarà ancora al suo posto con Domenica In.