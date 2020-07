Killer uccide in auto il cugino, poi va a comprare una nuova macchina

Uno spietato killer sembra aver ucciso in macchina il proprio cugino, poi incurante è andato a comprare un nuovo veicolo, mostrando sui social l’acquisto.

Ethan Roberts, di venti anni, è andato a fare shopping dopo aver distrutto la propria auto contro un albero. Lui, nell’incidente, non si è ferito ma altri passeggeri, tra cui il cugino, hanno riportato gravi ferite. Ciò nonostante dopo pochi giorni Roberts è andato a comprare una nuova macchina, postando selfie su come si stava divertendo.

LEGGI ANCHE -> Incidente Cerignola | scontro tremendo all’incrocio | un morto

LEGGI ANCHE -> Incidente Napoli | muore ragazza 27enne | grave la sorella che partorisce

Nell’incidente automobilistico Roberts non si è fatto nulla, ma l’istruttore di nuoto Ryan Hamer, di vent’anni, si è spezzato il collo e altri due passeggeri sono rimasti feriti gravemente. La madre di Hamer, Ceri, si dice devastata: “Ethan era di nuovo in strada mentre il corpo di Ryan non aveva ancora lasciato l’obitorio. Sono ferita e mi sento tradita dal fatto che abbia comprato una macchina identica una settimana dopo l’incidente. La sua vita è andata avanti come nulla fosse“. Roberts sembrerebbe aver perso il controllo della sua Toyota Yaris mentre faceva una curva sulla A4059 vicino Aberdare, nel Galles del Sud.

LEGGI ANCHE -> Harry e Meghan avvertiti, rischiano lo stesso incidente che ha ucciso Diana

Nessuna conseguenza per il killer stradale

Edward Roberts è stato sottoposto a un test per l’alcol e le droghe ma il risultato è stato negativo. Ryan Hamer doveva essere il testimone nel matrimonio del fratello e, in suo onore, una sedia vuota è stata messa al tavolo degli sposi. “Non comprendo come qualcuno che ha causato così tanto dolore e devastazione possa avere così poco rimorso. Ethan dovrebbe capire che le sue azioni hanno delle conseguenze“, ha dichiarato il fratello di Hamer.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!