Kanye West, arriva l’annuncio a sorpresa per le presidenziali: “Fuori”

A sorpresa novità importanti per il rapper Kanye West: da pochi minuti è arrivato l’annuncio per le elezioni presidenziali. Lui non ci sarà!

Prima l’annuncio per le elezioni presidenziali, poi la rinuncia: il rapper Kanye West si è ritirato dalla campagna dove si voleva candidare. Il suo consigliere politico, Steve Kramer, ha spiegato durante l’intervista al New York Magazine: “E’ fuori”. Dopo aver svelato la sua candidatura nello scorso quattro luglio, si è trovato isolato e non è riuscito a iscrivere in tempo la sua candidatura in diversi stati, incluso il Nevada, come ha annunciato lo stesso Kramer. Il sogno degli americani di vedere Kim Kardashian come first lady non si realizzerà ed è svanito prima di iniziare.

Kanye West, candidatura in Oklahoma

Secondo le ultime indiscrezioni come riportato da “People” il rapper non molla e avrebbe così depositato la documentazione e i 35mila dollari necessari nell’ultimo giorno con la dichiarazione di candidatura: la conferma è arrivata direttamente dalla commissione elettorale dell’Oklahoma. Al momento c’è un po’ di confusione, ma nei prossimi giorni si conoscerà con ufficialità la sua candidatura o meno.