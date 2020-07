Italiano morto in Colombia | aveva 33 anni e lavorava per l’Onu

Desta sospetti la circostanza tragica relativa al ritrovamento del corpo di un cittadino italiano morto in Colombia. Lui era un giovane impiegato per l’Onu.

Trovato morto un italiano in Colombia. Si chiamava Carmine Mario Paciolla, aveva 33 anni e lavorava come collaboratore dell’Onu. Le autorità locali hanno confermato il decesso ed identificato l’uomo, sul cui corpo sono presenti delle ferite inferte con un’arma da taglio.

LEGGI ANCHE –> Fahim Saleh, chi era il milionario decapitato e fatto a pezzi a New York

Il delitto ha avuto luogo nel dipartimento di Caquetà e non è chiara la dinamica di questo evento. La polizia del posto è propensa a credere che Paciolla si sia suicidato, ma occorrerà portare avanti l’indagine ufficiale aperta su questo caso. L’italiano morto risiedeva nella località di San Vicente del Caguan e le lesioni che sembrano essergli risultate fatali erano presenti ai polsi. Le Nazioni Unite, preso atto della cosa, hanno diramato un comunicato nel quale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del loro dipendente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Italiano ucciso Namibia | era un imprenditore | ‘Finito con un machete’

Italiano morto in Colombia, anche l’Onu intende indagare sul suo decesso

Inoltre sempre l’Onu ha annunciato che aprirà al più presto una inchiesta interna, parallelamente a quella presieduta dalla locale Procura. Il nostro connazionale lavorava come supervisore degli accordi di pace tra le autorità amministrative locali e le popolazioni rurali dell’area. Le quali in passato hanno fatto parte in molti casi delle file delle FARC. Si tratta delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, che per decenni hanno combattuto una vera e propria guerra contro il governo del Paese sudamericano. E Paciolla ha lavorato a pieno regime fino a qualche giorno fa.

LEGGI ANCHE –> Marito uccide moglie davanti ai figli: brutale omicidio sotto effetto dei farmaci