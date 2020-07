Incidente sul lavoro | operaio muore stritolato da macchinario

In Toscana ha luogo quello che mai dovrebbe accadere. Ennesimo incidente sul lavoro che risulta fatale per un operaio, drammatiche le circostanze del tutto.

Un grave incidente sul lavoro costa la vita ad un operaio. La sciagura si è verificata a Pisa, con un operaio che stava lavorando accanto ad un macchinario. I carabinieri accorsi sul posto, nella ditta per la quale lavorava, hanno accertato che si trattava del 48enne Yuri Conti, 48 anni.

Cittadino italiano, era dipendente di una azienda specializzata nella produzione di materiali da impiegare in ambito edilizio. Purtroppo, per circostanze ancora da chiarire, Conti è rimasto incastrato all’interno del macchinario morendo stritolato dallo stesso. Il decesso è avvenuto nel giro di pochi secondi e purtroppo neppure un elicottero dei soccorsi che avrebbe dovuto trasportarlo al più vicino ospedale non è servito.

Incidente sul lavoro, i soccorsi sono risultati inutili per l’operaio

All’arrivo del velivolo, la vittima di questo ennesimo incidente sul lavoro risultava già privo di vita. La ditta, che sorge in zona Montacchiello, nell’immediata periferia di Pisa, ha visto anche l’arrivo della polizia scientifica e di una ambulanza. Gli agenti hanno condotto i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

