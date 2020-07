Giulia De Lellis, possibile denuncia per truffa: cos’è successo?

In arrivo notizie poco confortanti per Giulia De Lellis, attualmente in vacanza con il suo Andrea Damante: ma cos’è successo? Tutti i dettagli

Possibili brutte notizie per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. La ragazza potrebbe essere accusata per presunta truffa dalla presidente del consorzio DiValenza Barbara Rizzi per presunta truffa. Ma cos’è successo? Secondo le prime ricostruzioni la stessa DiValenza Barbara potrebbe denunciarla dopo che l’influencer romana è stata promotrice della vendita di alcuni bracciali con l’incasso che sarebbe andato agli Orafi di Valenza, ma loro non sapevano nulla di questa dinamica.

Giulia De Lellis, la critica

Così come riportato sulle pagine de “La Stampa” è intervenuto il senatore di ‘Cambiamo!’ Massimo Berutti che ha svelato: “Che vergogna queste iniziative di falsa beneficenza che abbiamo dovuto vedere. Bisognerà fare chiarezza e capire se sia o meno necessario chi abusa del marchio di Valenza e sfrutta il lavoro di tanti imprenditori”. Nelle prossime settimane si conoscerà il ruolo della De Lellis, che attualmente si trova in vacanza con il suo Andrea Damante con numerosi scatti pubblicati su Instagram.