Firenze, ex “calciante” ucciso a coltellate: il drammatico ritrovamento

Il 62enne Fulvio Dolfi sarebbe stato ucciso qualche giorno fa nella sua Firenze. A dare lʼallarme è stata questa mattina una vicina di casa.

Ucciso a coltellate al ventre. Così sarebbe morto Fulvio Dolfi, 62enne ex calciante del Calcio storico fiorentino, il cui cadavere è stato trovato questa mattina nella sua abitazione di Firenze, in via Rocca Tedalda, al secondo piano di una palazzina di edilizia popolare. In base ai primi rilievi, la morte dell’uomo risalirebbe ad alcuni giorni fa. L’allarme è scattato nella mattinata odierna, quando una vicina di casa dell’uomo, insospettita dal continuo abbaiare dei cani dell’ex calciante, ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il cadavere di Fulvio Dolfi nella sua abitazione di Firenze

Sul posto sono poi giunti anche gli uomini della squadra mobile, che stanno conducendo le indagini coordinate dal pm Fabio Di Vizio. Secondo quanto emerso finora, non ci sarebbero segni di effrazione sulla porta dell’appartamento di Fulvio Dolfi. Dopo i rilievi della scientifica, la salma dell’ex calciante è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi, dove verrà ora eseguito l’esame autoptico.

EDS