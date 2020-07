Emma Marrone, novità in arrivo: “Non posso dire niente”

La 36enne cantante italiana, Emma Marrone, è sempre molto seguita sul suo profilo Instagram: a breve novità importanti per la sua carriera

Continua a far parlare di sé Emma Marrone. Dalla sua partecipazione ad “Amici” fino al trionfo a Sanremo per poi non trascurare anche la sua sfera personale con il suo primo amore con Stefano De Martino. Sui social, a poco a poco, è diventata seguitissima e nell’ultimo scatto ha fatto capire di avere novità importanti che riguarda il suo lavoro: “Quando ti chiamano perché ci sono delle bellissime novità… ma tu non puoi spoilerare niente. Eh vabbè“, la didascalia alla foto pubblicata.

Emma Marrone, testimonial di Zalando

La stessa cantante è stata scelta per essere la nuova testimonial di Zalando per l’Italia: “L’importante è che tutto quello che indosso parli di me e mi rappresenti”. Poi Emma ha aggiunto: “Ogni donna ha il proprio corpo ed è meravigliosa proprio per questo”, le sue dichiarazioni come riporta Il Messaggero.