Diletta Leotta, clamoroso addio al fidanzato King Toretto; è finita

Diletta Leotta è tornata single: questa l’indiscrezione contenuta in un articolo di un settimanale scandalistico che parla anche dei motivi dell’addio.

Diletta Leotta è la conduttrice più amata e ammirata dagli italiani. La bella catanese si è conquistata un seguito clamoroso sui social per via della sua bravura, ma anche del suo straordinario aspetto fisico. Alla cresciuta notorietà corrisponde anche un cresciuto interesse per la sua vita privata e sentimentale. La siciliana lo scorso anno si è lasciata con il fidanzato storico e nei mesi successivi si è scatenata una caccia alle possibili nuove storie d’amore.

Le ipotesi sul nuovo compagno sono state tante, ma alla fine si sono rivelate quasi tutte errate. Questo finché qualcuno non l’ha immortalata insieme a Daniele Scardina, meglio conosciuto come King Toretto. I due hanno passato insieme parte delle scorse vacanze estive e la loro relazione è andata avanti in maniera tranquilla anche nei mesi successivi.

Diletta Leotta si è lasciata con King Toretto?



L’idillio tra i due personaggi pubblici, però, pare si sia concluso. A mettere in giro l’indiscrezione è Riccardo Signoretti sul proprio profilo Instagram. L’esperto di gossip annuncia che la relazione tra Diletta e Daniele si è conclusa e aggiunge che i dettagli sulla separazione sono contenuti nell’ultimo numero di ‘Nuovo‘. Insomma chiunque fosse interessato a conoscere i motivi della rottura può trovarli nel settimanale. Non è chiaro se si tratta di informazioni date da terzi o se uno dei due ha attivamente partecipato all’articolo per spiegare cosa è successo.