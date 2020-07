Tra i protagonisti di Ballando con le stelle ci sarà anche Costantino Della Gherardesca che dalle foto risulta dimagritissimo e in forma smagliante.

Costantino Della Gherardesca sarà tra i protagonisti di “Ballando con le stelle”, programma condotto da Milly Carlucci. Il conduttore di Pechino Express si presenta molto dimagrito e in ottima forma e confessa di averlo fatto per una donna.

LEGGI ANCHE -> Milly Carlucci devastata per la morte del padre: “Un dolore lancinante”

LEGGI ANCHE -> Costantino Della Gherardesca, incidente con frattura sul set e tanta autoironia | FOTO

Chi è lei? Niente di più semplice: si tratta proprio della conduttrice Milly Carlucci. Sembra che sia stata lei a suggerire a Costantino di prestare particolare attenzione alla linea fisica e alla dieta e di non cadere in tentazioni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il conduttore di “Pechino Express” sta mettendo il suo massimo impegno nel non cadere in tentazioni con il cibo e praticare molta attività fisica. Costantino Della Gherardesca ha mostrato su Instagram i risultati che sta ottenendo grazie all’impegno degli ultimi mesi: il suo fisico risulta asciutto ed è visibile la perdita di peso. La quarantena non ha fatto saltare i suoi piani e sta mantenendo la promessa fatta alla collega Milly Carlucci di mantenere la forma fisica. Ha iniziato il suo dimagrimento tra un’edizione di Pechino e quella di “Ballando con le stelle” per migliorare la propria salute e ottenere delle performance migliori nella competizione di ballo, in cui sembra che stia dando sempre il massimo durante le prove.

Lo “sgarro” nella dieta, colpevole Ravello

Sul proprio profilo Instagram, dove conta oltre 280 mila followers, Costantino Della Gherardesca ha condiviso una foto in cui mangia una sfogliatella, scusandosi poi con la conduttrice di “Ballando con le stelle” per lo “sgarro” nella dieta. La presentatrice Milly Carlucci ha un’occhio vigile e controlla attentamente i progressi di Costantino con l’alimentazione e con la danza che, com’è ben visibile dalle foto che posta, gli sta facendo molto bene.