Che Dio ci aiuti, chi è Sergio Romano: Pietro nella fiction

Chi è Sergio Romano, l’attore che interpreta Pietro Santoro nella fiction di Raiuno intitolata Che Dio ci aiuti, carriera e curiosità.

L’attore capitolino Sergio Romano è noto al pubblico televisivo per il suo ruolo di Pietro Santoro nella fiction di successo Che Dio ci aiuti. La serie tv è interpretata da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, l’attore ne è entrato a far parte nel 2019, nella quinta stagione.

Leggi anche –> Che Dio ci aiuti: quando andrà in onda la sesta stagione – VIDEO

Ma nel suo curriculum ci sono variegate esperienze sia sul grande schermo, sia nel mondo della fiction. L’esordio cinematografico risale addirittura al 1997, anno in cui fu nel cast di Auguri Professore, regia di Riccardo Milani, con Silvio Orlando e Claudia Pandolfi.

Leggi anche –> Che Dio ci aiuti: lo scoop di Valeria Fabrizi su Elena Sofia Ricci

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attore di cinema e fiction Sergio Romano

Recita tra gli altri per registi cinematografici come Luciano Ligabue, Andrea Adriatico e Stefano Mordini, in pellicole di impegno civile, ma è soprattutto grazie alla grande fiction televisiva che Stefano Romano ottiene una certa notorietà. Dopo l’esordio con la serie tv Francesco, diretta da Michele Soavi, ottiene altri importanti ruoli.

Tra questi, è il commissario Carlo Maffei nella seconda stagione della serie tv L’onore e il rispetto, interpretata da Gabriel Garko, per la regia di Salvatore Samperi. Nel 2002 vince il Premio Hystrio, per l’interpretazione teatrale. In anni più recenti, è Giovanni Spagnardi nella serie tv Squadra antimafia – Palermo oggi, recitando in una dozzina di episodi.