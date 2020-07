Che Dio ci aiuti, anticipazioni: una new entry nel cast – VIDEO

Isabella Mottinelli, una new entry nel cast della fiction Che Dio ci aiuti: chi è l’attrice, anticipazioni sulla sesta stagione in lavorazione.

Nella sesta stagione della serie televisiva Che Dio ci aiuti, ci sarà una novità. Nel convento di Suor Angela e Suor Costanza, interpretate rispettivamente da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, è infatti previsto l’arrivo di una nuova presenza.

Lo ha annunciato Francesca Chillemi, che nella fiction è Azzurra Leonardi. Si tratta della giovane attrice Isabella Mottinelli, apparsa in un video dell’ex Miss Italia pubblicato sui social. La Chillemi le dice: “Saluta perché a te non ti conoscono ancora ma lei sarà un new entry di Che Dio ci aiuti 6 è Isabella Mottinelli”.

Chi è Isabella Mottinelli, new entry in Che Dio ci aiuti

La giovane attrice ‘presentata’ da Francesca Chillemi è praticamente esordiente nel mondo della fiction. Ha studiato recitazione alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e ha preso parte a molti cortometraggi. Alcuni dei titoli in cui ha recitato Isabella Mottinelli sono: Il tema di Anna, La ragazza con la Leica, Quasi ad essere Mariangela, Trilogia della villeggiatura.

Molto attiva su Instagram, dove posta esclusivamente foto delle sue esperienze professionali, sembra molto determinata a realizzare il suo sogno nel mondo del cinema. Seguita da qualche centinaio di follower, non sappiamo molto della sua vita privata e in particolare non appare di fatto mai in compagnia di un possibile fidanzato.