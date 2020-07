Caterina Balivo, dopo l’incidente con l’aereo durissime critiche al marito

Sono le recenti avventure di Caterina Balivo a suscitare scalpore. Scopriamo insieme le peripezie della donna durante le vacanze estive.

I follower della bellissima Caterina Balivio sono rimasti incollati ai social per seguire le peripezie della donna. Sembrerebbe che la sua estate sia partita con il botto e che finalmente possa ritornare dalla propria famiglia.

Leggi anche->Caterina Balivo, incidente sexy: la gonna si alza e si vede tutto

La conduttrice italiana ha annunciato stamattina nelle stories del profilo Instagram la propria gioia. Finalmente potrà partire per la Sicilia insieme a tutta la sua famiglia. Il viaggio però non è andato esattamente liscio come l’olio. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Leggi anche->Caterina Balivo, la nostalgia sui social dopo l’addio a “Vieni da me”

“Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno.” scrive Caterina sul social più in voga del momento. “Poi sappiamo tutti quello che è successo, sembrava impossibile partire e invece…” Poi ha continuato: “Da stasera starò con tutta la mia famiglia. Un po’ di ansia per il volo c’è ma già so che appena decollati sarà andata via.”

Leggi anche->Caterina Balivo abbandona “Vieni da me”, ecco perché

Proprio così, la partenza di Caterina era già stata programmata questo inverno. La donna avrebbe dovuto festeggiare il 40esimo compleanno sull’isola il 21 Febbraio scorso, ma il viaggio è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria nazionale. L’ansia dovuta all’imminente volo della Balivo non si è rivelata del tutto senza fondamenta. Infatti l’aereo della conduttrice è andato incontro ad un piccolo inconveniente, che ha causato un lieve ritardo di qualche ora alla partenza. “Un volatile ha colpito il nostro aereo” ha raccontato. “Dobbiamo però vedere il lato positivo, cioè che siamo comodamente seduti qui a mangiare pizza e focaccia.”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Caterina Balivo: le critiche su Instagram rivolte al marito

I fan però non si sono limitati a commentare i racconti del viaggio di Caterina Balivo. Un dettaglio inquietante ha scatenato una polemica, e riguarda il marito di lei, Guido Maria Brera. L’uomo sembrerebbe infatti essere stato immortalato al volante mentre indossava un paio di cuffie, un comportamento riprovevole per quanto riguarda le regole del codice della strada. Aspre sono state le critiche ricevute, tanto che la Balivo si è trovata costretta a dover chiarire l’accaduto, spiegando che si è trattato di una breve telefonata, la quale comunque non giustifica il comportamento errato del compagno.