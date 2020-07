Barcellona Osasuna LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Barcellona e Osasuna è valida per la giornata 37 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Ultima spiaggia per il Barcellona: i catalani stasera potrebbero vedere svanite le ultime residue speranze di scudetto a prescindere dal loro risultato. Infatti, la partita contro l’Osasuna valida per la penultima giornata di LaLiga Santander potrebbe essere ininfluente.

Leggi anche –> Inter 5 maggio | ex Udinese Pineda | ‘Con la Juve non giocai per il timore biscotto’

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. I catalani sono secondi in classifica quando mancano due giornate alla fine, alle spalle del Real Madrid, che ha quattro lunghezze di vantaggio. Affrontano l’Osasuna che non ha di fatto nulla più da chiedere a questa stagione.

Leggi anche –> Tumore Gianluca Vialli, 17 mesi di chemioterapia: “Non volevo morire prima dei miei genitori”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barcellona Osasuna: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita di questa sera alle 21 ora italiana allo stadio Camp Nou di Barcellona tra padroni di casa e Osasuna è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Orecchio puntato a Madrid per i catalani, che sperano in un passo falso del Real Madrid, impegnato in contemporanea in casa contro il Villareal. Una vittoria della squadra della Capitale renderebbe vano qualsiasi risultato al Camp Nou nella sfida tra Barcellona e Osasuna.

Barcellona Osasuna in diretta: le formazioni di questa sera

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questa sera:

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Semedo, Vidal, Busquets, Riqui Puig; Messi, Suarez.

OSASUNA (4-4-2): Herrera; Roncaglia, Hernandez, Garcia, Estupiñán; Torres, Brasanac, Oier, Perez; Gallego, Lopez.