Antonella Clerici a Mediaset? L’incontro con Pier Silvio Berlusconi

Antonella Clerici è pronta ad uno storico passaggio dalla Rai a Mediaset? L’incontro con Pier Silvio Berlusconi aggiunge indizi alla possibile trattativa.

Alcuni paparazzi hanno immortalato il momento in cui Pier Silvio Berlusconi ha raggiunto via mare Antonella Clerici per un saluto e quattro chiacchiere. Quello scatto poteva sembrare la prova che la conduttrice aveva accettato le lusinghe di Mediaset, ma fonti bene informate assicurano che la “Regina dei fornelli” rimarrà in Rai. La conduttrice ha apprezzato l’interessamento dell’emittente privata ma, forse per fedeltà alla rete pubblica che le ha dato lavoro e notorietà, ha deciso di rimanere.

Una decisione, quella di rimanere in Rai, che Antonella ha preso in totale serenità. La proposta di Mediaset era ghiotta, visto che avrebbe dovuto condurre il programma della domenica pomeriggio, ma lei ha preferito rimanere in una zona di confort. Ha chiesto ai dirigenti Rai di poter condurre un nuovo programma di cucina ed è stata accontentata. Per la nuova avventura avrà a disposizione un intero studio televisivo, dunque non trasmetterà da casa come precedentemente ventilato.

Antonella Clerici rimane in Rai e si gode la famiglia

In attesa del ritorno da protagonista in Rai, Antonella si gode le vacanze con il suo Vittorio. L’imprenditore ligure è ormai certo che la relazione con la conduttrice è giunto ad una stabilità e secondo i recenti rumor starebbe addirittura pensando di chiederle la mano. D’altronde il suo rapporto con Maelle, la figlia di Antonella, è ottimo ed anche la conduttrice ha stabilito una fantastica relazione con i figli dell’imprenditore: Beatrice, Luca e Agnese. Insomma, che ci siano le nozze o meno, la coppia ha raggiunto una serenità e si gode la vita in famiglia.