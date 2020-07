L’alba del pianeta delle scimmie, chi è Andy Serkis nel ruolo di Cesare

Andy Serkis è un celebre attore, noto come Gollum della trilogia de Il signore degli anelli. Scopriamo insieme la sua storia.

Andy Serkis nasce a Ruislip Manor, in Gran Bretagna, nel 1964. Conclusi gli studi superiori, Andy decide di dedicarsi alle arti visive alla Lancaster University. Appassionato anche alla musica, nello stesso periodo si avvicina ad una radio locale, la Bailrigg FM, per poi trovare lavoro presso il Nuffield Studio. I primi passi verso il mondo della recitazione li pone nel teatro, interpretando Gotcha. In seguito alla laurea, Andy continua a dedicarsi alla recitazione al fianco della sua compagnia, interpretando drammaturghi del calibro di Shakespeare e Brecht. Nel 1992, trasferitosi nella burrascosa Londra, Serkis comincia ad avvicinarsi al mondo della televisione, apparendo nel film tv Oliver Twist.

Andy Serkis, carriera cinematografica e vita privata

Gli anni Duemila saranno un vero e proprio trampolino per l’attore inglese. Il casting dell’adattamento cinematografico de Il signore degli anelli gli fa ottenere il ruolo di Gollum, che lo renderà iconico. Andy diviene così uno degli attori e animatori più ricerczti del settore. Attraverso la tecnica della motion capture riesce infatti ad imprimere nei suoi personaggi le sue espressioni e a donargli tridimensionalità. Andy otterrà in seguito lo stesso ruolo anche per Lo Hobbit e il ruolo di Cesare ne L’alba del pianeta delle scimmie. Avrà anche delle parti cardine in grandi film come The prestige e Burke & Hare.

La vita privata

Persona molto riservata, sappiamo che Serkis si sposa negli anni Novanta con la collega Lorraine Ashbourne.