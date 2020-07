Alberto Matano lasciato solo in Rai, la rivelazione del direttore: ora cambia...

Alberto Matano lasciato solo in Rai, la rivelazione del direttore: ora cambia tutto. Arrivano importanti parole da parte di Stefano Coletta, il direttore di RaiUno.

Il finale de La vita in diretta è stato a dir poco movimentato. L’atto di accusa molto duro di Lorella Cuccarini nei confronti del collega Alberto Matano è qualcosa che non si era mai visto in tv.

Ora gli animi sembra si siano placati e pare che entrambi torneranno su RaiUno nella prossima stagione. Di certo però non insieme. La loro avventura come co-conduttori è finita per sempre.

Il direttore di RaiUno Coletta: la verità sulla lite e il futuro di Lorella Cuccarini

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021 Coletta ha parlato senza troppi peli sulla lingua della situazione creatasi e degli sviluppi futuri. A proposito di Lorella Cuccarini ha spiegato: “Ho letto polemiche…Devo dire che con la Cuccarini abbiamo ottimi rapporti…Ho semplicemente deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica…Assolutamente nulla contro di lei…”. Coletta ha le idee chiare anche per il futuro della Cuccarini: “Penso a un ritorno all’intrattenimento e c’è anche Lo Zecchino d’oro. Stiamo parlando anche di altri impegni con lei…”.

Alberto Matano, il destino già segnato dal direttore Coletta

Importanti novità anche per Alberto Matano. Stefano Coletta ha spiegato: “Ho scelto di portare a Rai 1 giornalisti interni. Le morning news devono alimentare la voglia di sapere. Tornerà Eleonora Daniele e Matano tornerà, da solo, a La Vita in Diretta. Matano tornerà con un linguaggio più contemporaneo…”.