Alba Parietti su Belen: “Mi fa tenerezza”. E poi attacca De Martino!

L’argomento del momento è senza dubbio la rottura della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il pensiero di Alba Parietti!

L’estate 2020 è iniziata con il tormentone della fine della storia d’amore tra Belen e Stefano De Martino. Sulla vicenda è intervenuta la showgirl Alba Parietti che ha svelato il suo punto di vista durante una lunga intervista ai microfoni di Chi: “Lei mi fa tenerezza, vedo nei suoi occhi l’angoscia dell’abbandono. Non è felice, è angosciata anche se cerca di far credere il contrario”. Attualmente la modella argentina è impegnata nel lavoro anche durante le registrazioni di Tu si que vales, mentre Stefano è già diverse settimane a Napoli per la conduzione di Made in Sud.

Alba Parietti, l’attacco a Stefano!

Successivamente la stessa Parietti ha criticato duramente il comportamento di Stefano De Martino: “Deve collegare il cervello” per poi affermare di aver avuto ancora più visibilità dopo l’addio: “La rottura garantisce un indotto”. Le indiscrezioni si susseguono rapidamente con le numerose riviste di gossip che svelano ogni giorno dettagli nuovi sulla rottura della loro storia d’amore.