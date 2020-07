Il binomio Wanda Nara Instagram produce sempre immagini da capogiro da dare in pasto ai followers della modella argentina. Anche stavolta non c’è eccezione.

Sempre bella come al solito, Wanda Nara ha pubblicato dei nuovi post sul suo seguitissimo profilo Instagram. Stavolta eccezionalmente anche con suo marito Mauro Icardi. Non poche volte è capitato che i suoi followers le chiedessero per quale motivo i due non posassero così tanto di frequente insieme, se non in occasione dei loro viaggi. E detto fattio, Wandita ha accontentato ancora una volta tutti. Lei si presenta al solito con un oufit impeccabile.

LEGGI ANCHE –> Ivan Cottini | ‘Io belloccio in carrozzina | voglio andare a ‘Uomini e Donne’

La vediamo elegantemente vestita in alcune fotografie di recente pubblicazione. Ed in tenuta sportiva, per stare comoda durante il viaggio, in altri. Lei poi è sempre perfetta ed ineccepibile per trucco e pose. Ed il suo sguardo ammiccante riesce come sempre a fare strage di ‘mi piace’ e di commenti pieni di entusiasmo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli | più bella dell’estate | meravigliosa in costume | FOTO

Wanda Nara, Instagram come principale fonte di promozione

Visualizza questo post su Instagram 🚢 navegando ❤️🗼 Paris es Magico ❤️ Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 3:23 PDT

Anche Wanda fa parte del novero di vip che hanno imparato al meglio come utilizzare Instagram ed i social network in generale per promovere la propria immagine. Tant’è vero che non mancano anche diversi post realizzati a scopo commerciale e pubblicitario. Lei stessa ha anche un secondo profilo su Instagram dedicato esclusivamente alla sua linea firmata di cosmetici, della quale è titolare del marchio ed anche testimonial.

LEGGI ANCHE –> Wanda seduce su Instagram, ma i fans notano il ritocchino: ecco perché