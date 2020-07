Eden Brown racconta di aver sofferto di eczema grave. Quest’ultimo è addirittura stato scambiato per delle ferite da abuso domestico.

Eden Brown, una ragazza di 25 anni che vive ad Aberdeen, ha raccontato la sua storia. Le è stato in passato diagnosticato un eczema, il quale le ha causato crepe, rossori e prurito sulla pelle sin da quando era bambina. Ma la situazione è degenerata a tal punto che Eden è stata scambiata per una vittima di abusi domestici. Scopriamo che cosa è successo.

Nel 2012 sono stati prescritti ad Eden degli steroidi, dopo che la sua condizione cutanea è peggiorata notevolmente. La causa del drastico aggravamento è stato un profumo spruzzatole addosso da delle amiche che le ha immediatamente infiammato il viso in modo drastico.

Le creme utilizzate dalla ragazza al fine di ridurre le infiammazioni le davano sollievo soltanto per alcune settimane, e la situazione cutanea tornava la stessa di prima ogni volta che smetteva di utilizzarle. Negli ultimi tempi Eden ha però scoperto una crema del valore di meno di 10 sterline che la completamente cambiato la vita.

“Stavo camminando per strada al mio secondo anno di università ad Aberdeen quando qualcuno mi ha consegnato un volantino con su scritto: ‘Abuso domestico. Nessuna scusa.” ha raccontato la Brown. “Ero scioccata dal fatto che qualcuno me lo avesse dato. Poi ho capito che è stato a causa del mio viso, che era molto gonfio.” Poi ha continuato: “Anche le mie labbra erano screpolate e sanguinanti, sembrava quindi che fossi stata picchiata.”

Eden Brown: lo spaventoso eczema ed il rimedio a meno di 10£

Gli steroidi e le creme non hanno in alcun modo giovato alla pelle di Eden Brown, la quale ha continuato a vergognarsi a lungo del suo aspetto. “La mia pelle era diventata così orribile che non riuscivo a sopportare di uscire di casa”. Dopo sette anni senza ottenere alcun risultato, la ragazza ha deciso di smettere con gli steroidi e di cercare su internet un rimedio che potesse fare al caso suo. “Ho visto un post su un sito web di cura della pelle e raccomandava Balmond’s Skin Salvation, una crema da 7.99£.” ha raccontato la ragazza. La crema sembrerebbe aver fatto miracoli sulla pelle di Eden, che adesso è finalmente fiera del suo aspetto. “Ci è voluto molto tempo, ma ne è valsa la pena.”