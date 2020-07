Voli low cost: le offerte di Alitalia da non perdere per viaggiare in Italia e nel mondo. Cosa bisogna sapere.

Tra le tante offerte di voli low cost o a prezzi scontati che stanno uscendo in questo periodo per viaggiare in Italia e in Europa, ma anche nel resto del mondo, vi segnaliamo in particolare quelle di Alitalia. La compagnia aerea italiana sta promuovendo voli che fanno concorrenza alle tradizionali compagnie low cost. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost: le offerte di Alitalia da prendere subito

Per volare a prezzi scontati, oltre alle solite compagnie aree low cost potete approfittare delle offerte di Alitalia. L’ex compagnia di bandiera italiana propone diverse occasioni di voli low cost per viaggiare questa estate e nei prossimi mesi in Italia e in Europa. Non mancano le offerte anche sui voli a lungo raggio, per viaggiare nel resto del mondo.

Alitalia promuove voli nazionali di sola andata a partire da 39 euro. Mentre per l’Europa sono in offerta voli andata e ritorno da 69 euro.

Da Roma, ad esempio, partono voli da 39 euro per Barri e Brindisi, mentre per Palermo e Catania sono in offerta voli a partire da 35 euro. In offerta anche un volo per Milano da 50 euro. Partono invece da un prezzo base di 60 euro i voli diretti a: Lamezia Terme, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Venezia. Per la Sardegna, invece, partono da Roma due voli da 79 euro per Alghero e Cagliari, poi uno da 94 euro per Olbia. Per le isole delle vacanze, partono da Roma un volo per Pantelleria da 135 euro e uno per Lampedusa da 195 euro.

Da Milano partono voli scontati da 39 euro per: Bari, Brindisi, Lamezia Terme e Napoli. Un volo da 40 euro per Palermo, uno da 43 euro per Roma e uno da 49 euro per Reggio Calabria. Per la Sardegna partono voli da 97 euro per Alghero, Cagliari e Olbia. In offerta anche un volo da 94 euro per Lampedusa e uno da 107 euro per Pantelleria.

Da Bologna partono voli da 64 euro per Roma, da 67 euro per Palermo, da 75 euro per Lamezia Terme, da 87 euro per Napoli, da 95 euro per Olbia, da 98 euro per Brindisi e da 100 euro per Cagliari.

Dall’aeroporto di Napoli parte un volo da 39 euro per Milano, un volo da 78 euro per Roma, poi un volo da 81 euro per Genova, due voli da 82 euro diretti a Catania e Palermo. Un volo da 83 euro per Torino. Infine, per la Sardegna partono voli da 92 euro per Cagliari, da 97 euro per Olbia e da 117 euro per Alghero.

Le offerte sui voli internazionali

Segnaliamo le migliori offerte di Alitalia per voli di andata e ritorno in Europa e nel resto del mondo, a partire dal prezzo base di 69 euro.

Da Roma parte un volo da 69 euro per Barcellona, uno da 70 euro per Malta, uno da 79 euro per Nizza. Quindi i voli da 84 euro per Bruxelles, da 86 euro per Ginevra, un volo da 95 euro per Valencia, due voli da 97 euro per Atene e Londra, da 98 euro per Monaco, poi voli da 99 euro per Madrid, Parigi e Praga. Quindi un volo da 105 euro per Zurigo e uno da 108 per Berlino.

Per quanto riguarda il resto del mondo, partono da Roma voli andata e ritorno scontati: da 219 euro per Mosca, da 270 euro per Casablanca, da 295 euro per San Pietroburgo, da 332 euro per Il Cairo, da 384 euro per Toronto, da 389 euro per Boston e Washington, da 407 euro per New York, da 458 euro per Nuova Delhi, da 530 euro per Miami, da 559 euro per San Francisco, da 549 euro per Rio de Janeiro, 567 euro per San Paolo, da 569 euro per Tokyo, da 657 euro per Buenos Aires.

Riguardo ai voli in Europa, partono da Milano con Alitalia voli scontati, andata e ritorno: da 69 euro per Madrid, da 72 euro per Lussemburgo, da 74 euro per Bruxelles, da 78 euro per Londra, da 79 euro per Colonia, da 95 euro per Dusseldorf, da 97 euro per Parigi, due voli da 98 euro per Amsterdam e Stoccarda, da 99 euro per Amburgo, un volo da 100 euro per Berlino e da 111 euro per Praga.

Per il resto del mondo, partono da Milano voli scontati: da 280 euro per San Pietroburgo, da 319 euro per Mosca, da 330 euro per Toronto, da 387 euro per Amman, da 402 euro per New York, da 405 euro per Johannesburg, da 408 per Nuova Delhi, da 436 euro per San Paolo, da 470 euro per Rio de Janeiro e Washington, un volo da 471 per Boston, da 476 euro per Chicago, da 519 euro per Buenos Aires, da 556 per Los Angeles, da 585 euro per Città del Messico.

Per acquisti di voli entro il 31 luglio il cambio è sempre gratuito per tutte le tipologie di tariffe e le classi di servizio. La differenza tariffaria si applica solo in caso di cambio della classe di prenotazione. È consentito un solo cambio.

Per maggiori informazioni: www.alitalia.com

