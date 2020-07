Uomini e Donne, quando andrà in onda: la verità – VIDEO

La verità sulla prossima edizione di Uomini e Donne, dopo quanto emerso su alcuni siti: quando andrà in onda, niente tagli da Mediaset.

Una bufala verrebbe alimentata online da alcuni siti Internet e riguarda la messa in onda nella prossima stagione del programma del pomeriggio di Canale 5, ‘Uomini e Donne’. La trasmissione, soprattutto nella versione del Trono Over, non sembra conoscere crisi di ascolti.

Ma è bastato che qualcuno desse una propria interpretazione dei prossimi palinsesti Mediaset per annunciarne una ‘crisi’ che però non corrisponde a verità. Infatti, il programma andrà in onda come di consueto dal Lunedì al Venerdì alle 14.45.

Non ci sarà alcun avvicendamento con la soap opera turca DayDreamer – Le ali del sogno, che pure sta facendo ascolti incredibili. Scrive su Twitter il giornalista Giuseppe Candela: “Ovviamente la notizia su Uomini e Donne in onda solo due volte a settimana da settembre per dar spazio a DayDreamer è una fake news…”. Rincara la dose il suo collega Francesco Canino: “Qualche furbastro, per aumentare visualizzazioni e click, leggendo la griglia dei Palinsesti Mediaset s’è inventato che Uomini e Donne andrà in onda solo metà settimana. Non è così!”. Probabilmente, Mediaset troverà spazio per la soap e lo storico programma. Senza farli entrare in competizione.