Test visivo, cosa vedi nell’immagine? Scopri se sei soddisfatto

Questo semplice test visivo ha lo scopo di farti comprendere se ti senti o meno soddisfatto della tua vita: cosa vedi nell’immagine?

Ci sono periodo nella vita in cui potresti sentirti non troppo in pace con te stesso. Altri in cui lo stress per la quotidianità è talmente tanto che non riesci ad identificare una ragione di positività e altri ancora in cui puoi sentire un senso di spensieratezza che ti risulta immotivato. Questo continuo cambio di sensazioni, questo peregrinare tra stati umorali differenti e spesso contrapposti non indicano necessariamente il tuo grado di soddisfazione per la vita che stai conducendo.

Oggi vi sottoponiamo un test visivo che ha lo scopo di mostrarvi se siete o meno soddisfatti della vostra vita in questo momento. Chiaramente la finalità del test è ludica, dunque prendete il risultato con il dovuto distacco e la giusta considerazione. Siete pronti? Allora osservate l’immagine che trovate sopra e pensate a quale figura vedere per prima, dopo averlo fatto (non sbirciate sotto) scoprire qual è il vostro stato d’animo oggi.

Test visivo: cosa vedi nell’immagine?

Se avete osservato l’immagine potete aver notato due differenti figure: quella di due bambine o quella di una colomba, scopriamo cosa ci dice questo.

Bambine

Se avete notato le due bambine che giocano insieme significa che siete abbastanza stressati e che avete bisogno di prendere uno stacco dagli impegni e dalle responsabilità. Se non potete prendere le ferie, cercate comunque di ritagliarvi dello spazio per stare insieme agli amici e per un’attività che vi rende allegri e spensierati.

Piccione

Se avete visto per primo il piccione vuol dire che vi sentite in trappola. Qualcosa nella vostra vita, che sia il lavoro o una relazione che non vi soddisfa, non sta funzionando ed è giunto il momento di mettere la parola fine a quello che vi rende infelici. Rifletteteci sopra e dopo le dovute considerazioni eliminare ciò che vi influenza negativamente.