Test psicologico: alberi o labbra? Ciò che vedi svela la tua personalità

Questo semplice test visivo su un’illusione ottica permette di scoprire qualcosa sulla tua personalità. Il risultato potrebbe sorprenderti, cosa vedi?

Continuiamo il nostro viaggio all’interno delle illusioni ottiche, immagini create appositamente per poter vedere all’interno della stessa diverse figure. Mettersi alla prova con queste illusioni è un modo interessante e divertente per capire qualcosa in più su sé stessi e più test visivi fai, più è probabile che cominci a trovare delle descrizioni attinenti alla tua personalità e descrizioni di te che combaciano tra un test ed un altro.

Ricordiamo in ogni caso che la descrizione fornita è molto generale e tende ad abbracciare un ampio spettro di personalità, dunque, è molto probabile che alcuni lati combacino con la vostra essenza mentre altri siano totalmente dissimili. D’altronde non si tratta di test scientifici, ma di semplici giochi visivi la cui plausibilità è relativa.

Test psicologico: che tipo di persona sei?

Se siete pronti a mettervi in gioco osservate l’immagine che si trova sopra e memorizzate qual è la figura che avete notato a primo acchito. Fatto? Allora leggete la descrizione della vostra personalità e scoprire se c’è qualcosa di vero:

Labbra

Se hai notato come prima cosa le labbra significa che sei una persona che ama la tranquillità e va spesso d’accordo con gli altri. Hai una capacità di adattamento alle situazioni che è invidiabile, ma questa tua serenità esteriore viene spesso scambiata per ingenuità. Alcuni potrebbero cercare di approfittarsi di te, ma gli amici ti ritengono affidabile e si fidano del tuo giudizio, dunque ti chiederanno spesso consiglio.

Radici

Se noti per prima cosa le radici sei una persona introversa. La tua non è timidezza ma voglia di parlare esclusivamente per dire cose sensate quando è il momento. Questo fa sì che gli amici e le persone che ti conoscono ti ritengano quello “saggio“. Eserciti una forte autocritica, dunque riesci a tollerare bene le critiche costruttive. I tuoi alti standard, però, spesso ti fanno ritenere non all’altezza e abbassano la tua autostima.

Alberi

Se hai notato gli alberi, invece, significa che sei un tipo estroverso. Ami stare a contatto con le persone e ritieni che lo scambio di esperienze con gli altri sia uno strumento per migliorarsi ed arricchirsi. Nonostante tu vada alla ricerca della socialità, conquistare la tua fiducia è difficile e solo poche persone possono diventare tue amiche.