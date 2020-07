Stasera in tv – Come sorelle su Canale 5: serie tv di Mediaset, 15 luglio

Stasera in tv – Come sorelle su Canale 5: serie tv di...

Come Sorelle, serie televisiva turca composta da 8 episodi, questa sera sarà in prima visione su Canale 5: tutte le anticipazioni sull’imperdibile nuova soap di Mediaset

Dal titolo originale Sevgili Geçmiş, Come sorelle è una particolare new entry del palinsesto Mediaset. La rete da tempo ha colto l’interesse del pubblico verso le soap opera estere, non necessariamente solo inglesi o americane (anzi).

Canale 5, quindi, si affaccia di nuovo alla Turchia e a uno dei temi preferiti dal pubblico: l’intrigo in famiglia.

Scopriamo insieme la trama del secondo episodio e qualche dettaglio in più sulla soap Come sorelle.

Come sorelle, la trama

La serie televisiva turca composta da 8 episodi, ognuno dei quali di 120 minuti circa. Ambientata a Smirne, è composta da un’unica stagione che inizierà questa sera su Canale 5 alle ore 21.20. Una lettera cambia il corso della vita di tre ragazze che, ognuna con un vissuto totalmente diverso alle spalle rispetto all’altra, scoprono di essere sorelle.

Ipek Gencer è un’ereditiera e un giorno, grazie alla rivelazione contenuta in una misteriosa lettera, scopre di avere due sorelle. Le due sono Cilem Akan, cantante, e Deren Kutlu, dottoressa. La bella Ipek, pur scioccata, si decide di contattare le sorelle ritrovate in occasione del suo imminente matrimonio.

Le tre ragazze si incontreranno nel villaggio di Guneshli Bahce, proprio dove si svolgerà la cerimonia di nozze.

Il secondo episodio

Tekin è stato ucciso accidentalmente dalle tre sorelle, le quali si trovano così invischiate in una situazione che sembra essere più grande di loro. Costrette dagli eventi a rimanere sull’isola dell’Egeo, le tre ragazze assistono all’arrivo nella villa di Sinan, figlio di Tekin con il quale la vittima era in pessimi rapporti. Azra e İpek iniziano a pensare a come disfarsi dell’auto di Tekin mentre Deren torna a Smirne. Azra scopre inoltre che Cilem è stata rapita e che Burak è stato ucciso.

Le tre sorelle vengono a conoscenza della vera identità della loro madre biologica e del perché le abbia date in adozione.

Cast:

Ece Uslu (Cahide Esen Karalar)

Emre Kınay (Cemal Karalar)

Sevda Erginci (İpek Gencer)

Seçkin Özdemir (Sinan Malik)

Elifcan Ongurlar (Çilem Akan)

Melis Sezen (Deren Kutlu)

Özge Özacar (Azra Yılmaz)

Burak Yamantürk (Kenan Soykan)

Burak Çelik (Mahir Denizhan)

Melih Selçuk (Refik)

Renan Bilek (Komiser Akif)

Hülya Duyar (Afet)

Çiçek Acar (Gülistan)

Burak Demir (Okan)

Yurdaer Okur (Tekin Malik)

Come sorelle, su Canale 5: il promo

