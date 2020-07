Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 15 luglio

Chi l’ha Visto? oggi, 15 luglio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera in tv su Rai 3 alle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose.

Scopriamo insieme di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda stasera in tv.

Chi l’ha Visto?: scomparsi, cronaca e attualità

Scomparsi

Angelo Caferri, 63enne scomparso nella provincia di Bolzano il 15 luglio del 2012, era uscito di casa con la sua bicicletta senza più farvi ritorno. Stasera la trasmissione cercherà di trovare nuove informazioni sull’accaduto.

Florin, di 43 anni, è scomparso da Catania il 30 giugno scorso. L’uomo era uscito di casa per recarsi alla stazione ferroviaria, ma a questa non è mai arrivato e di lui nessuno ha più avuto notizie.

Cronaca

“Tutti gli volevano bene”, ha riferito un familiare a Chi l’ha Visto?, riferendosi a Mauro Pamiro, giovane ritrovato senza vita in un cantiere di Crema. La famiglia è ancora in attesa di risposte mentre le indagini, al momento, sembrano non aver individuato alcun sospettato.

La procura di Roma ha chiuso le indagini sulla scomparsa di Li Yinglei, sparita nel nulla mentre si trovava in crociera sul Mediterraneo con il marito. Proprio questo è ora accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Ancora dubbi sulla colpevolezza di Chico Forti, imprenditore italiano condannato all’ergastolo negli Stati Uniti. La trasmissione riporterà nuove rivelazioni sulle indagini condotte dalla polizia locale all’epoca dei fatti.

Chi l’ha Visto? riporterà stasera in tv un messaggio audio in cui Maria Sestina Arcuri, morta il 6 febbraio del 2019 per le ferite riportate a seguito di una caduta dalle scale, afferma di voler lasciare il suo fidanzato. La caduta avvenne a casa della nonna del compagno della vittima, Andrea Landolfi, a oggi accusato di omicidio volontario.

Il gup di Reggio Calabria ha condannato a 18 anni Ciro Russo, che evase dai domiciliari e tentò di uccidere l’ex moglie, Antonietta Rositani, dandole fuoco. Il programma tornerà oggi sul tentato femminicidio.

Confermato in appello l’ergastolo per il marito di Eligia Ardita, condannato per l’omicidio della moglie incinta avvenuto il 19 gennaio del 2015. Dopo aver confessato, l’uomo aveva ritrattato accusando medici e operatori del 118 di negligenza (in calce la sua telefonata al 118).

