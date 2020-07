Sampdoria Cagliari Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Sampdoria e Cagliari è valido per la giornata 33 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Appuntamento col grande calcio oggi alle 19.30 con la Serie A TIM, che vede di fronte in un match importante le squadre di Sampdoria e Cagliari. In contemporanea si giocano anche Bologna-Napoli e Milan-Parma.

Campionato non eccezionale quello dei padroni di casa, che sono sopra di sei punti dal Lecce terzultimo, mentre gli ospiti possono ancora sognare la qualificazione in Europa League, soprattutto facendo oggi bottino pieno

Sampdoria Cagliari: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport ai canali numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Nelle 38 gare di campionato finora giocate in casa a Genova dalla Samp contro la squadra sarda, il bilancio sorride ai doriani, che hanno vinto 11 volte contro sette, a fronte di ben 20 pareggi. Nella stagione 1964-1965 il primo scontro tra le due squadre in serie A vinto di misura dalla Sampdoria.

Sampdoria Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il fischio di inizio di questa partita fondamentale per le due squadre. Questi gli schieramenti:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Carboni, Pisacane; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Ragatzu.