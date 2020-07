Non soffriva di alcuna malattia né aveva mai manifestato sintomi tali da far preoccupare una ragazza morta all’improvviso ad appena 14 anni.

Una ragazza morta a soli 14 anni in maniera improvvisa, gettando nella disperazione più totale la famiglia e gli amici. Lei si chiamava Cerys Reeve e viveva a Glasgow, in Scozia. Il decesso risale alla serata di lunedì 13 luglio, le cause sono al momento sconosciute.

La giovane studiava con profitto a scuola e contemporaneamente portava avanti anche la sua formazione come ballerina. Tutti i suoi maestri, sia della scuola che frequentava che di quella di danza, la amavano, non solo per il suo talento ma anche per la dolcezza che sapeva dimostrare. Quella del ballo e della danza era una passione che spingeva la sfortunata ragazza morta ad allenarsi anche per 5 ore al giorno. I social network sono ora inondati di messaggi pieni di lutto e di cordoglio da parte di amici e parenti addolorati. Ma anche persone sconosciute, venute a sapere della triste storia di Cerys, hanno espresso tutto il loro dolore per quanto di terribile accaduto.

Ragazza morta, la scomparsa improvvisa a 14 anni: non soffriva di alcuna malattia

Un utente scrive: “Non so come possano accadere tragedie del genere. Dio ha chiaramente un piano e ha bisogno che tu ne faccia parte, riposa in pace”. “Ecco un’altra stella luminosa nel cielo”. “Continua ancora a ballare”. Alcuni conoscenti hanno anche istituito una pagina di raccolta fondi per le spese del funerale, con le donazioni che hanno superato i mille euro in circa un giorno. Da quanto si apprende, la giovane non soffriva di patologie in particolare. Per questo la sua scomparsa è giunta inattesa.

