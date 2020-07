Violento temporale sulla città siciliana e tragico bilancio

Un improvviso e violentissimo nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio sul capoluogo siciliano e su buona parte dell’isola. Oltre tre ore di pioggia incessante hanno trasformato le strade di Palermo in corsi d’acqua costringendo gli automobilisti a nuotare per mettersi in salvo. Allagati numerosi sottopassi e in uno di questi è avvenuta la tragedia: un auto è rimasta bloccata e i due passeggeri a bordo sono morti annegati. Al lavoro i vigili del fuoco per recuperare i corpi.

E proprio i sottopassi sono stati lo scenario di momenti di panico con automobilisti che hanno abbandonato la macchina ed hanno incominciato a nuotare per poter uscire. A via Imera è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per salvare una ragazza rimasta bloccata in macchina. Completamente allagati i sottopassi di viale Regione Siciliana e via Messina Marine. Nel sottopasso di Viale della Regione i passeggeri di una macchina rimasta intrappolata sono stati messi in salvo e portati in ospedale per ipotermia. Tra di loro ci sono due bambini, il più piccolo di appena 9 mesi.

Il comune di Palermo lamenta il mancato avviso dell’ondata di maltempo da parte della Protezione Civile. In poche ore nella città sono caduti 134 ml di pioggia, il quartiere più colpito quello dell’Uditore.