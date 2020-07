Naya Rivera, i creatori di Glee non lasciano solo il figlio – VIDEO

Il bel gesto dei creatori di Glee per il figlio dell’attrice Naya Rivera: non lo lasciano solo e istituiscono un fondo per aiutare il piccolo.

Un gesto che sta commovendo tutti quello messo in atto dai creatori di ‘Glee’, la fortunata serie tv che ha reso famosa l’attrice Naya Rivera, tragicamente scomparsa. Infatti, Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, hanno creato un fondo per sostenere il figlio dell’attrice, di quattro anni.

Leggi anche –>Morte Naya Rivera, lo sceriffo: “Annegata per salvare il figlio”

Si tratta di un gesto importante e che nelle intenzioni dei tre dovrebbe aiutare il bambino ad andare avanti negli studi. “Abbiamo il cuore spezzato per la perdita della nostra amica Naya Rivera”, hanno scritto i tre autori della serie in una nota.

Leggi anche –> Naya Rivera, i risultati dell’autopsia confermano la morte accidentale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quindi hanno ricordato che persona fosse l’attrice tragicamente scomparsa: “Naya non era una protagonista della serie quando è partita. Non aveva che poche battute nel primo episodio. Ma non ci è voluto più di una puntata o due per renderci conto che eravamo stati fortunati a trovare una delle stelle più speciali e con più talento con cui avremmo mai avuto il piacere di lavorare”.